Kalın, Gül ziyaretini anlattı: Erdoğan’ın talebi değil bizim fikrimizdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ziyaretlerinin kendi fikirleri olduğunu söyledi.

Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, cumhurbaşkanlığı için ‘çatı aday’ olarak adı geçen Gül’ü nisanda ziyaret etmişti. Bunun, Gül’ün adaylıktan vazgeçirme amacı taşıdığı iddia edilmişti.

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Habertürk TV’de canlı yayına katılan Kalın, ziyarete dair şunları söyledi: “Bu ziyaret tamamıyla, Hulusi Akar paşanın kırk yılı aşkın bir hukuku var, bu hukuka dayalı bir ziyarettir. Erdoğan’ın bilgisiyle gittik ancak bizim fikrimizdi, onun talebi üzerine gitmedik. Benim de 15 yıldan fazla süredir Gül’le bir hukukum var. Kendisiyle hem başbakanken hem cumhurbaşkanıyken çalışmalarımız oldu.”