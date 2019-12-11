Kalın: Kıyıklık’ın Davutoğlu ve Babacan ile görüşmesi, Erdoğan’ın talimatı değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2019’un son kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, eski AKP milletvekili Feyzullah Kıyıklık’ın, AKP’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ile görüşmesi hakkındaki soruya verdiği yanıtta, bu görüşmenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilen bir görevlendirme ile yapılmadığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Kalın, konu hakkında şöyle dedi: “Feyzullah Kıyıklık, başından itibaren cumhurbaşkanımızın yanında bulunmuş, değerli bir büyüğümüzdür. Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kıyıklık’ın kendi girişimleridir.”

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Kalın, Davutoğlu’nun açıklaması ile gündeme gelen Erdoğan’ın mal varlığı ile ilgili de şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın mal varlığı, mal beyanı bellidir.”

Kalın’ın açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle: