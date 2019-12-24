Kalın: Değerli konut vergisi bir yıl ertelenebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, değerli konut vergisinin bir yıl ertelenebileceğini açıkladı.

Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Kalın, “Cumhurbaşkanı değerli konut vergisi konusunda çalışma yapılması yönünde talimat verdi” dedi. Kalın, bu çalışmanın sonucunda erteleme yapılmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

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Kanal İstanbul belediye projesi değil devlet projesidir

Kalın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir soruya ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve CHP’nin engelleme çabalarını anlamsız bulduğunu belirterek, “Bu bir devlet projesi, bir siyasi partinin projesi veya belediye projesi değil” diyerek yanıt verdi.

Projenin İstanbul Boğazı’nın güvenliği açısından gerekli olduğunun altını çizen Kalın, “Cumhurbaşkanımız çok inandığı bir proje, İstanbul ve ülke yararına olduğu için inandığı bir proje” ifadelerini kullandı.

Montrö Anlaşması’nı tartışmaya açmayacaklarını vurgulayan Kalın, “Montrö Boğazlar Anlaşması’nı ortadan çıkaracak bir proje değildi” dedi.

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Kalın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hesaba katmayan bir anlayışın kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.