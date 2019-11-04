Kalın: Tereddütlerimiz giderilmezse ABD ziyareti gerçekleşmeyebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye yapması planlanan ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmelerin devam etiğini açıkladı.

Kalın, açıklaması sonrası ziyaret ile ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: “Cumhurbaşkanımızın ABD’ye gidip gitmemesi konusunda istişaremiz devam ediyor. Tereddütlerimiz izale olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür.

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Cumhurbaşkanımızdan böyle bir talep gelmemiştir. Daveti ABD Başkanı Donald Trump yapmıştır.”

Ayrıntılar gelecek…