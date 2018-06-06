Kalın, Akar’la birlikte Gül’ü ziyaretini anlattı: Adaylığını ondan duymak istedik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la birlikte eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yaptıkları görüşmenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirterek “Şahsi inisiyatifimizle, görüşlerimizi açıkladık” dedi.

Ziyaret tam da Gül’ün ‘çatı aday’ olarak cumhurbaşkanlığı için yarışacağının konuşulduğunu günlere denk gelmiş, çok geçmeden Gül aday olmayacağını açıklamıştı.

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Kalın, dün akşam Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda söz konusu ziyarete ilk kez değindi.

Sözcü, Gül’e, “Sizinle ilgili aday olacak diye konuşuluyor. Bizzat sizden duymak istedik. Böyle bir şey var mı yok mu diye” diye sorduklarını söyledi.

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Kalın şunları aktardı: “Bu ziyaret tamamen Hulusi paşanın ve benim, sayın Gül ile şahsi hukukumuza binaen yapılmış bir ziyaret. Hulusi paşanın Gül ile 40 yıla varan dostluğu var. Benim de yaklaşık 15 yıldır sayın Gül ile bir tanışıklığım var. Bunun dışında, ‘Gittiler, ultimatom verdiler, bir tür darbeydi’ gibi siyasi istismar konusu yapılan meselelerin hiçbirinin gerçekle ilgisi yok. Sayın Gül de çıkıp bu yüzden ‘Bu bir nezaket ziyaretiydi’ dedi. Biz sayın Gül’e gittik görüşlerimizi açıkladık. Tamamen kendi şahsi insiyatifimizle görüşlerimizi açıkladık. Cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde gittik ama onun talebi üzerine değil. Gündemdeki konuyu konuştuk. ‘Sizinle ilgili aday olacak, böyle bir hazırlık olacak gibi şeyler konuşuluyor. Biz bizzat sizden duymak istedik. Böyle bir şey var mı yok mu diye’ sorduk. Onunla ilgili konuşmaları etraflı bir şekilde değerlendirdik. Netice itibarıylada sayın Gül aday olmayacağını da açıkladı. Konu kapandı gitti.”