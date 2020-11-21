Kalın, AB yetkilileriyle görüştü: Üyeliği stratejik öncelik olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle görüşmesinde, ikili ilişkiler için ‘yeni adımlar‘a ihtiyaç duyulduğu mesajı verildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre Kalın, 10-11 Aralık’taki AB Zirvesi öncesinde dün Belçika’nın başkenti Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Sözcü, AB Konsey Başkanı Charles Michel’in Dış Politika Başdanışmanı Maryam Van den Heuvel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Kabine Şefi Bjoern Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile ayrı ayrı görüştü.

AB yetkilileriyle görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı.

‘Somut adım atılmalı’

Kalın, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, göç anlaşması, vize serbestiyeti ve siyasi diyalog gibi alanlarda somut adımlar atılması gerektiğini yineledi.

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Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunun altını çizen ve Türkiye’nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyleyen Kalın, Türkiye’nin barış ve istikrarı korumak adına yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini muhataplarına aktardı.

‘Üyelik’ mesajı

Kalın, ‘Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, ilişkilere dinamizm kazandıracak yeni adımlara ihtiyaç duyulduğunu’ belirtti.

Kalın, Türkiye’nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, AB liderlerinin bu ilişkiye stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi.

Kalın, ikili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini ‘rehin almasına’ müsaade edilmemesi, bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı.