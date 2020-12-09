Kalın: AB ile yine bir sayfa açıp AB üyeliği sürecinde ilerlemek istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Türkiye’nin pozitif bir ajandaya sahip olmak istediğini’ belirterek, “AB ile yine bir sayfa açıp AB üyeliği sürecinde ilerlemek istiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İbrahim Kalın, Washington DC Merkezli düşünce kuruluşu German Marshall Fund’ın internet üzerinden düzenlediği ‘Türkiye’nin Dış Politikası’ başlıklı panele katıldı.

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Uluslararası düzenin özellikle de Covid-19 salgınının ardından değişmeye başladığını ancak Türkiye’nin hala Batı ittifakının bir parçası olduğunu vurgulayan Kalın, şunları aktardı: “Bizim hala NATO’nun bir parçası olmamız, AB’ye tam üye olup, Batı ittifakının güçlü bir ortağı ve müttefiki kalmayı istememiz Orta Doğu ülkeleri ya da Rusya ile iyi ilişkilerimiz olmayacağı anlamına gelmez.”

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Türkiye’nin ‘terörle mücadele gibi konularda attığı adımların yanı sıra, insan onuru ve hayatının öncelikli olduğu bir dış politika izlediğini’ de kaydetti.

‘Yaptırımın düşünüldüğünü görmek hayal kırıklığı’

Yarınki AB Zirvesinde Türkiye’ye yaptırım konusunun da gündeme geleceğinin anımsatılması üzerine Kalın, şöyle devam etti: “Bugün AB Zirvesinin Türkiye hakkındaki taslak açıklamasını okudum. Türkiye’ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili görmek hayal kırıklığıydı. Umarım Avrupalı ve AB’li liderler bundan kaçınır. Türkiye’ye karşı yaptırım ve tehdit dili hiçbir zaman işe yaramamıştır.”

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ‘bu tarz tehdit ve yaptırım dilinin her zaman ters teptiğini’ de ekledi.

Türkiye’nin ‘geniş jeopolitik ve jeostratejik ajandasının AB üyesi ülkelerin kişisel sığ ajandalarının kurbanı olmaması gerektiğini’ belirten Kalın, “Evet bazı ülkelerle belirli konularda farklılıklarımız var, ancak bu farklılıkların AB ile ilişkimizin parametrelerini belirlemesine izin vermemeliyiz” dedi.

‘Doğu Akdeniz konusunda ön koşulsuz konuşmaya hazırız’

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Türkiye’nin uzun süredir, Kıbrıs konusunda çözüm önerileri sunduğunu, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti tarafının ‘bu çözümleri kabul etmediğini’ belirterek, Türkiye’nin ‘buna rağmen sabırlı davrandığını, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki müzakerelere ve 2017’de Crans Montana’ya katıldığını’ aktardı.

Kıbrıs konusunda AB üyesi ülkelerin tutumunu da eleştiren Kalın, şunları söyledi: “AB yetkililerine söz verip tutmayanın kim olduğunu sorabilirsiniz. Bazı AB üyesi ülkeler bize gelip Güney Kıbrıs’ın şartlarını kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu neden yapalım? Biz adanın bütünlüğü için çalışıyoruz ancak ne yazık ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk tarafını hiçbir zaman muhatabı olarak kabul etmedi” dedi.

Kalın, Yunan tarafının ‘AB Zirvesi bitene kadar Türkiye ile konuşmaya yanaşmadığını’ belirterek, şöyle devam etti: “Bu durum bana Yunanistan’ın bu zirveden Türkiye’ye yaptırım çıkmasını umduğunu düşündürüyor. Emin olun böyle bir şey sadece Türkiye-AB ilişkileri için değil, Türkiye-Yunanistan ilişkileri için de zararlı olur.”

Doğu Akdeniz’deki enerji için de herkesin masada olacağı bir konferansın verimli olabileceğini belirten Kalın, şunları kaydetti: “Bildiğiniz üzere Mısır ile, İsrail ile bazı konularda anlaşmazlığımız var. Ancak, Doğu Akdeniz konusunda daha önce de dediğim gibi herkesle ön koşulsuz konuşmaya hazırız.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB’nin yaptırım uygulayıp uygulamayacağına dair soruya “Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz” yanıtını vermişti.