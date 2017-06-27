Kaliforniya’da sutyen giymeyi reddeden kadın çalıştığı bardan kovuldu 

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Bird & Beer adlı barda garson olarak çalışan 22 yaşındaki Kate Hannah, sutyen giymeyi reddettiği için kovulduğunu öne sürdü.

Independent’ın haberine göre Facebook hesabından paylaştığı mesajda, kovulmadan bir gün önce işletme müdürünün erkek kardeşinin ‘uygunsuz’ ifadelerine maruz kaldığını dile getiren Hannah, bu durumun kendisini şoka uğrattığını ve rahatsız ettiğini belirtti.

‘Kimse kendini gizlemek zorunda hissetmemeli’

İşletme müdürünün diğer çalışanların ve müşterilerin önünde, sutyen giymeyi kabul etmediği takdirde çalışmasına izin verilmeyeceğini söylediğini anlatan Hannah, tacize uğramış gibi hissettiğini ifade etti.

Bir kadın olarak kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle giyinmeye hakkı olduğunu vurgulayan Hannah, “Kimse, istenmeyen cinsel davranış ve yorumlara maruz kalmamak için kendini gizlemek zorunda hissetmemeli” dedi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan işletmeden yapılan açıklamada ise bahsedilen gerekçelerle kimsenin işten atılmadığı savunuldu.