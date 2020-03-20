Kaliforniya’da ‘evden çıkmayın’ talimatı

Nüfusu 40 milyonun üstünde olan ABD’nin Kaliforniya eyaletinde vatandaşlara ‘evlerinden ayrılmamaları’ yönünde talimat verildi.
Vali Gavin Newsom’ın açıkladığı karar yeni tip corona virüsü nedeniyle ABD’de ölü sayısının 200’e yükselmesinin ardından geldi.
Hemen uygulanmaya başlanacak olan talimat ülkede ‘corona‘ nedeniyle şu ana kadar alınmış en geniş önlem.
Newsom sekiz hafta içinde eyaletin yarısından fazlasının virüs kapacağının öngörüldüğünü söyledi.
Ülkede 13 Mart’ta ‘ulusal acil durum‘ ilan edilmişti.