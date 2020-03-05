Kaliforniya’da, ‘corona’ nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Meksika’dan San Fransisco’ya giden Grand Princess isimli geminin yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden yolcusunun temas ettiği kişileri tespit etmek ve tüm yolcuları teste tabii tutmak amacıyla acil durum ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, “Gemide bulunan tüm yolcuların sağlık taramalarının yapılmasıyla ilgili yerleşim birimlerindeki sağlık görevlileriyle temasa geçtik. Tek tek herkesle iletişime geçme sürecini kısa zamanda başlayacak” dedi. Newsom acil durum ilan edildiğini duyuran bildirisinde, virüsün yayılması durumunda Kaliforniya’daki kamuya ait mülk ve tesislerinin kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılacağını da duyurdu.

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Meksika’dan San Fransisco’ya gelen Grand Princess isimli yolcu gemisinde corona virüsüne yakalanan bir kişi hayatını kaybetti.

Placer County halk sağlığı yetkilileri geçen ay Meksika seferinden dönen yolcu gemisinde bulunan 71 yaşındaki bir kişinin corona virüsü nedeniyle öldüğünü açıklamış, önceki gün ise bir kişinin de virüs taşıdığını duyurmuştu.

Washington ve Florida’da da acil durum ilan edildi

ABD’de şu ana dek 16 eyalette, 150 vaka bildirilmiş, Washington ve Florida eyaletleri de virüsün yayılmasını önlemek için hafta sonu acil durum ilan etmişti.

Virüs nedeniyle Washington eyaletinde 10 kişi hayatını kaybetmiş, Teksas ve Nebraska eyaletlerinde de vakalar görülmüştü.