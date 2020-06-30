Kaliforniya ve Teksas’taki ‘corona’ vakalarında rekor artış

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dün 7 bin 418, Teksas eyaletinde de 6 bin 545 vaka ile tek günlük rekor artış tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin en büyük ikinci şehri olan Kaliforniya’ya bağlı 10 milyon nüfusa sahip Los Angeles’da toplam vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı.

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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un barları kapatma ve vatandaşların neredeyse tüm kamusal alanlarda maske takmalarını zorunlu hale getirme gibi katı emirlerine karşın Los Angeles salgının yeni merkezi haline geldi.

Kaliforniya’da dün ‘corona‘ vakalarındaki bir günlük en yüksek artış olan 7 bin 418 ile eyaletteki toplam vaka sayısı yaklaşık 223 bine geldi.

Teksas’ta da dün tek günlük rekor vaka artışı görülerek, 6 bin 545 yeni vaka tespit edildi ve eyaletteki toplam vaka sayısı yaklaşık 160 bin oldu.

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‘Virüs kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayılıyor’

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) uzmanları, Covid-19’un ABD’de kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayıldığının açıkladı.

CDC’den Doktor Anne Schuchat, ABD’de virüsün kontrol edilemeyecek kadar hızlı ve pek çok yere yayıldığını belirtirken Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’ne verdiği demeçte, “Şu anda ülke çapında çok fazla vaka var, bu çok cesaret kırıcı” dedi.

Ülkede şu ana kadar vaka sayısı 2 milyon 681 bin 811, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 128 bin 783.