Kaliforniya tarihinin ‘en yıkıcı’ orman yangını: Ölü sayısı 23’e yükseldi

Kaliforniya’nın kuzeyindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi. Eyalet genelinde de 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, yaptığı basın açıklamasında, Kaliforniya’nın kuzeyindeki San Francisco’nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

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Sierra Nevada Dağları eteklerinde perşembe günü başlayarak 404 kilometre karelik bir alana yayılan yangın, eyalet tarihinin en yıkıcı yangını, en çok can kaybının yaşandığı da üçüncü büyük yangın olarak kayıtlara geçti.

Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü.

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Öte yandan, güneyde de Los Angeles’ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi.