Kaliforniya 7.1’lik depremle sallanmıştı: Daha büyük bir deprem bekleniyor

Perşembe günü Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem olan Kaliforniya’da uzmanlar bir kaç gün içinde çok daha büyük bir deprem meydana gelebileceği konusunda uyardı.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’teki habere göre, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde sismolog olan Lucy Jones, “Bu lokasyonda birkaç gün içinde 20’de bir ihtimalle daha büyük bir deprem meydana gelebilir” dedi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre 4 Temmuz tarihinde meydana gelen depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi.

Ridgecrest Belediye Başkanı Peggy Breeden de daha büyük bir hasar yaşanabileceğinden endişelendiğini ifade etti.

7.1 büyüklüğündeki deprem, Kaliforniya’da 1994 yılında 57 kişinin hayatını kaybettiği, 8700 kişinin yaralandığı depremden sonraki en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

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Kaliforniya’daki deprem anı böyle görüntülendi:



