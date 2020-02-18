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Yaramazlara biraz batar!

‘Kalıcı ereksiyon’ sorunu yaşayan adam: Evden çıkamıyorum, kızımı göremiyorum

İskoçya’nın Glasgow şehrinde James Scott isimli adam, geçirdiği bir ameliyat sonrası ‘kalıcı ereksiyon’ sorunu yaşamaya başladı. 57 yaşındaki adam artık evinden dışarı çıkamıyor.

Fotoğraf: Daily Record

Daily Record’un haberine göre, Scott dört yıl önce iş yerinde 1.5 ton ağırlığındaki cam üstüne düştükten sonra kasık bölgesinden dört kere ameliyat oldu.

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Bir çocuk babası Scott, iki yıl önce idrar yollarındaki tıkanma nedeniyle bir operasyon daha geçirdi. Ancak bu sefer de ereksiyon olamama sorunu baş gösterdi.

Bu sorunu gidermek için geçirdiği ameliyat sonrası ise Scott, ‘kalıcı ereksiyon’ sorunuyla baş başa kaldı.

İskoç adam evinde hapis olduğunu, pantolonunu bile giyemediğini ve daimi bir acı içinde olduğunu söyledi.

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Yaşadığı sorun nedeniyle dokuz yaşındaki kızını ziyaret edemediğini belirten Scott, doktorların tedavi için eve gelmeyi reddettiğini, ameliyatı yapan ekibin kendisine ‘müsait durumda erkek doktor olmadığını’ söylediklerini öne sürdü.

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