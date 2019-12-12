‘Kalemini kır, satma’ diyen Sedat Simavi adına verilen ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri, dün akşam, İstanbul’da Yapı Kredi Plaza’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sponsorluğunu diken.com.tr.nin üstlendiği törenin sunuculuğunu Gökmen Karadağ yaptı. Tören, Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarıyla, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazeteciler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

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TGC Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi: “TGC’nin kurucu başkanı Sedat Simavi’yi 66. ölüm yıldönümünde kendim ve yönetim kurulumuz adına saygı ile anıyorum. Onun bize aşıladığı bağımsız, bağlantısız gazetecilik ilkesiyle her türlü zorluğa karşın meslek çalışmalarımızdan asla ödün vermiyoruz. Sedat Simavi usta bir gazeteciydi, sanatçıydı. Pek çok karikatür dergisi çıkardı. Mücadeleci bir yapısı vardı. İmparatorluğun son dönemlerinde bir yandan saraya ve sarayın işbirlikçilerine karşı dururken bir yandan da Mustafa Kemal’in saflarında yeni Türkiye için çaba harcıyordu. Bir dönemin en çok okunan gazetesi Hürriyet’i de böyle Cumhuriyetçi amaçlarla kurdu. Erken ölümü Babıali için gerçek bir kayıp oldu.”

Son yıllarda gazeteciliğin dar boğaza girdiğini söyleyen Olcayto, Sedat Simavi’nin genç meslektaşlarına gazeteciliğin yorucu ama onurlu ve keyifli bir meslek olduğunu vurgularken yaptığı önermeyi anımsattı: “Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma.”

Olcayto şöyle devam etti: “Ne yazık ki yaşadığımız günler mesleğin dibe vurduğu günlerdir. Sedat Simavi’ye kulak vermeyen gazeteciler kalemlerini çoktandır satmış bulunuyorlar. Halkın haber alma, doğruları öğrenme ve bilgilenme hakkına sahip olmak şöyle dursun, bu hakları engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yalan haberlerin, sansürün, oto sansürün havalarda uçuştuğu bir dönemden geçiyoruz.”

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Olumsuzluklara rağmen yüreği gazetecilik heyecanıyla çarpan genç meslektaşlarının özgür haberciliği yaşatmak için uğraştıklarını söyleyen Olcayto şunları söyledi: “Biz gazeteciliğin halkın sesi olduğuna inandık… Haberin özgür kaldığı gazeteciliğin suç olmadığı, kamuoyunun haber kanallarının tıkanmadığı aydınlık bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz…Cezaevindeki meslektaşlarımızın özgür kalması en büyük dileğimiz.”

Gazetecilik, bilim ve sosyal dalları kapsayan ödüller Sedat Simavi’nin renkli kişiliğiyle örtüştüğünü belirten Olcayto’nun konuşmasından sonra ödüller sahiplerini buldu.

11 Aralık 1953’te yaşamını yitiren Sedat Simavi adına 43 yıldır, gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında verilen ödüllere bu yıl 329 kişi ve eser aday oldu. Dokuz dalda ödül verildi. Kategoriler ve ödül alan isimler şöyle:

Gazetecilik- Tuncay Mollaveisoğlu (Cumhuriyet gazetesi)

12 Temmuz – 12 Eylül tarihleri arasında yayınlanan, ‘Orman yangınlarının perde arkası perde arkası ve Türk Hava Kurumu uçakları neden uçurulmadı’ konulu köşe yazıları nedeniyle Mollaveisoğlu ödül aldı. Ödülünü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu verdi.

Gazetecilik övgü ödülü Uğur Şahin (Birgün gazetesi)

10 – 13 Eylül 2019’da yayınlanan ‘Emniyet’ten skandal: Kürtaj listesi istendi’ başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer görülen Şahin ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu’ndan aldı.

Radyo- Yaşar Özürküt (TRT Türkü Radyo)

7 Ocak – 4 Mart – 25 Mart – 27 Mayıs ve 19 Ağustos’ta yayınlanan, beş bölümden oluşan ‘Öyküleriyle Türküler’ adlı radyo programı nedeniyle değer görülen Özürküt ödülünü Belma Simavi’nin elinden aldı.

Televizyon haber ödülü- Fox TV

Fox TV’de 5 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan ‘Okuyamayan çocuklar’ başlıklı haberleri nedeniyle muhabir Nazlı Yerebasmaz ve kameraman Çağlar Güner ödül aldı. İkilini ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.

Televizyon haber övgü ödülü- Haber Global TV

Muhabir Damla Turgutlu Soybaş, Kameramanlar Bülent Akdeniz, Hakan Tarhan ve Gökhan Köşetaş’tan oluşan ekibe Haber Global TV’de 9 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanan ‘Çocuklarımızı zehirliyorlar’ başlıklı dizi haberleri nedeniyle verilen ödülü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar verdi.

TV belgesel ödülü- F. Neslihan Semerci (TRT)

TRT Belgesel ve TRT Avaz Kanalı’nda 7 Ağustos 2019’da yayınlanan ‘Umudun Toprağı’ adlı belgeseli nedeniyle ödüle değer görülen Semerci, ödülünü TGC Genel Saymanı ve İstanbul Gazetesi Yazarı Ahmet Özdemir’in elinden aldı.

TV belgesel övgü ödülü Nihal-Ağırbaş (TRT)

TRT Televizyonu TV 2 Kanalı’nda 4 Nisan 2019’da yayınlanan ‘Troya Hazineleri- Asırlık Hasret’ adlı belgeseli nedeniyle övgüye değer görülen Ağırbaş ödülünü TRT İstanbul Haber Müdürü ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’den aldı.

Karikatür- Zafer Temoçin (Cumhuriyet gazetesi)

‘İğneli Fırça’ köşesinde çizdiği güncel siyasi karikatürleri nedeniyle ödüle değer görülen Temoçin ödülünü Seçici Kurul Başkanı Nuray Çiftçi’den aldı.

Edebiyat- Hidayet Sayın

‘Toplu Oyunlar 9: Kim Koparıyor Bu Gülleri – Gül Biçme Zamanı – Gül Kıyımı’ adlı kitabı nedeniyle ödüle değer görülen Sayın’a ödülünü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan sundu.

Sosyal bilimler ödülü- öğretim üyesi Dr. Halil Özcan

‘Atatürk’ün Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi’ adlı eseri nedeniyle ödüle değer bulunan Özcan’a ödülünü Fox TV Genel Yayın Yönetmeni ve TGC Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk verdi.

Sosyal bilimler övgü ödülü- Evin İlyasoğlu

‘Ben Leyla Gencer-La Diva Turca’ adlı eseri nedeniyle övgüye değer görülen İlyasoğlu ödülünü TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten’den aldı.

Fen bilimleri ödülü- Prof. Dr. Hakan Ürey

‘Artırılmış Gerçeklik İçin 3 Boyutlu Holografik Gözlük’ adlı eseri nedeniyle ödüle değer görülenÜrey ödülünü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Yücel Yılmaz’dan aldı.

Fen bilimleri övgü ödülü- Prof. Dr. Ekrem Aydıner

‘Kaotik Evren Teorisi’ adlı eseri nedeniyle övgüye değer görülen Aydıner ödülünü Fen Bilimleri Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Önder Pekcan’dan aldı.

Sağlık bilimleri ödülü – Prof. Dr. Turgay Dalkara başkanlığındaki bilim ekibi

Prof. Dr. Dalkara, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, Prof. Dr. Umut Kalyoncu, Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Doç. Dr. Ayşe İlksen Çolpak Işıkay, Doç. Dr. Banu Balcı Peynircioğlu, Dr. Sevda Lüle, Dr. Selen Peker Ve Dr. Nilgün Tekin Bubenheim’dan oluşan ve ‘Behçet hasta serumları bakterilerde bulunan HSP-65 ile ortak epitoplara sahip nörofilaman mediuma karşı immünoreaktivite gösterir’ başlıklı çalışmaları nedeniyle ödüle değer görülen ekibe ödülünü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gül verdi.

Spor ödülü- İrem Yaman

‘Dünya Tekvando’ ve 57 Kiloda G4 Ekstra Avrupa Tekvando şampiyonu olması nedeniyle ödüle değer görülen Yaman’a ödülünü Seçici Kurul Başkanı Şenes Erzik verdi.

Spor övgü ödülü – Sümeyye Boyacı

Seçici Kurul, Boyacı’yı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası (50 Metre Sırt Üstünde) ikinci olması nedeniyle övgüye değer buldu. Boyacı törene katılamadığından ödülü yerine Uğurcan Özer Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç’ten aldı.

