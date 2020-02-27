Kalecinin kafa golü takımını çeyrek finale taşıdı

Meksika ekiplerinden Tigres’in 34 yaşındaki kalecisi Nahuel Guzman, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı.

Fotoğraf: DHA

Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza’yı konuk etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, dokuzunca dakikada Enner Valencia ve 17’nci dakikada Andre-Pierre Gignac’ın golleriyle maça hızlı başladı. 23’üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı üçe çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42’nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2’ye getirdi.

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Meksika ekibi maç böyle tamamlansaydı turnuvaya veda edecekti. Ancak, mücadelenin 90+4’üncü dakikasında kaleci Guzman sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta Eduardo Vargas’ın yaptığı ortada kafayla topu ağlara gönderen file bekçisi, takımını çeyrek finale taşıdı. Guzman’ın golü sonrası statta büyük coşku yaşandı.