‘Kaleci yalnızlığı’nı reddeden Fabri: Kaderime razı olmayı değil başkaldırmayı tercih ederim 

Beşiktaş’ın İspanyol kalecisi Fabricio Agosto Ramirez, oyun içinde bir libero gibi ileri çıkıp yaptığı müdahaleler için, “File bekçiliği yapmam, oyunu daha ileriden okurum” dedi.

‘Çıktığın her antrenmandan keyif almalısın’

Beşiktaş dergisine konuşan Fabri, iyi bir kaleci olmak için antrenmanların önemine dikkat çekti: “İyi bir kaleci olmak için ilk başta çıktığın her antremandan keyif alman lazım. Kendini geliştirebiliyorsan bu en büyük adımdır. Sonrasında her antremanda bir şeyler öğrenebiliyor musun, kendine bir şeyler katabiliyor musun bu da çok önemlidir.”

‘File bekçiliği yapmam’

Kendisini ‘Beşiktaş’ın askeri’ diye tanımlayan İspanyol kaleci, şunları söyledi: “File bekçiliği yapmam, oyunu daha ileriden okurum. Yalnızlığı reddeder ve stoperlerimizle bir olurum. Kaderime razı olmayı değil, ‘En iyi savunma saldırıdır’ deyip kaderime başkaldırmayı tercih ederim. Beşiktaş’ın askeriyim.”