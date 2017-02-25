Kaleci Harun Tekin darp edilmişti: Bursaspor kafilesine yönelik bıçaklı saldırıya karışanların kimlikleri belirlendi

Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-0 yenilen Bursaspor’da bir grup taraftar dönüş yolunda takım otobüsüne saldırdı. Kaleci Harun Tekin’in darp edildiği saldırıya karıştığı belirtilen 11 kişinin kimlikleri belli oldu.

Bıçakla takım otobüsüne girdiler

DHA’nın haberine göre, dün gece Bursa’ya dönen kafileyi taşıyan takım otobüsü, Gemlik’teki gişelerde hız kestiği sırada kötü sonuçları protesto eden bir grup taraftarın önce sözlü saldırısına uğradı. Daha sonra takım otobüsünün kapısının açılması sonucu içeri giren ve birinin elinde bıçak olduğu öne sürülen saldırganlar, kaleci Harun Tekin’i darp etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kafileyi eskort eşliğinde Bursa’ya gönderirken vücudunda morluklar oluşan Harun Tekin ise rapor aldı.

Güvenlik güçlerinin kontrolünde Bursa’ya gelen takım otobüsü, benzer saldırıların yaşanmaması için yeşil-beyazlı kulübün Özlüce’deki tesisleri yerine Sheraton Otel’e götürüldü.

‘Yabancı oyuncular büyük panik yaşadı’

Bursaspor Başkanı Ali Ay, saldırıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaşanan olaylar gerçekten çok üzücü ve düşündürücü. Olayların bazı kısımların oyunu olduğunu düşünüyorum. Takımda futbolcular, özellikle yabancılar büyük panik yaşadı. Onları cumartesi günü oynayacağımız kritik Gaziantepspor maçına nasıl motive edeceğimizi bilemiyorum. Üzüntüm çok büyük.”

Kimlikleri belirlendi

Öte yandan yeşil-beyazlı kafileye yönelik saldırıya karıştığı belirtilen 11 kişinin kimlik bilgilerinin jandarma tarafından belirlendiği, şikayetçi olacağını söyleyen Bursaspor’un başvurusunun beklendiği belirtildi.