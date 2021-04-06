Kaldırılan İstanbul Sözleşmesi dilekçesi çoğaltılarak yeniden asıldı

Kaldırılan dev İstanbul Sözleşmesi dilekçesini CHP’li belediyeler sahiplendi.

Fotoğraf: Reuters

20 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.

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1 Nisan’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Zincirlikuyu semtinde bir binaya dev bir dilekçe asarak sözleşmeden çekilme kararını protesto etmişti.

Platformun Twitter hesabında, ‘#ÖLMEKİSTEMİYORUM’ başlıklı dilekçe paylaşılıp şunlar kaydedildi: “Zincirlikuyu’da görebileceğiniz bu dev şikayet dilekçesi, bir kadının ‘Ölmek İstemiyorum’ diyerek verdiği yaşam mücadelesinin sadece bir örneği. Kadınlar yaşamak için defalarca dilekçe vermek zorunda kalmasın diye İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayacağız!”

Dilekçe, ertesi gün gece yarısı bulunduğu yerden kaldırılmıştı.

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anitsayac’ta yer alan bilgiye göre dilekçenin Zincirlikuyu’ya asıldığı tarihten bu yana iki kadın öldürüldü. 2021 yılı için şu ana kadar toplam sayı 90.

‘Adaletin ve yaşamın sesi olmak için yan yanayız‘

Bunun üzerine Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dilekçenin üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı Alyazma Anıtı’na asıldığını kaydetti.

Uysal, Twitter paylaşımında, “Kadınların haklı mücadelesinde adaletin ve yaşamın sesi olmak için yan yanayız” dedi.

Üzerinde katledilen kadınların isimlerinin yer aldığı Alyazma Anıtımız da o dilekçenin sahibidir. Kadınların haklı mücadelesinde adaletin ve yaşamın sesi olmak için yan yanayız. #ODilekçeninSahibiVar @KadinCinayeti pic.twitter.com/pRY8ZK4OeH — ÜMİT UYSAL (@Av_umituysal) April 3, 2021

Dilekçe aynı zamanda Beşiktaş çarşısına da asıldı. KCDP Twitter hesabı üzerinden, dev afişin asılma görüntüleri paylaşılıp şunlar kaydedildi: “Kadınların mücadelesini durdurabileceklerini zannedenler, asla başaramayacakları gerçeği ile bir kez daha yüzleştiler. Kadınlar sizlere rağmen eşit ve özgür yaşayacak.”

Kadınların mücadelesini durdurabileceklerini zannedenler, asla başaramayacakları gerçeği ile bir kez daha yüzleştiler.



Kadınlar sizlere rağmen eşit ve özgür yaşayacak ✊🏻#ODilekçeninSahibiVar pic.twitter.com/rndz1NgRvq — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) April 6, 2021

‘ÖLMEKİSTEMİYORUM’ yazılı dev dilekçe, Çanakkale’nin Çan ilçesinde de bir parka asıldı. KDCP, belediye başkanı Bülent Öz’e teşekkür etti.

Dev dilekçe afişimizi asan Çanakkale Çan Belediyesi'ne ve @CHPBulentOz'e teşekkür ederiz.



Bir dilekçeye bile tahammül edemeyenlere rağmen haklarımız için mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemize ortak olun, "ölmek istemiyorum" diyen kadınların sesini birlikte duyuralım✊ pic.twitter.com/pXizScnuid — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) April 6, 2021

Dev dilekçe, Kadıköy’de ise Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne asıldı.

Belediyenin Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “Kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız.”