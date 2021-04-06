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Yaramazlara biraz batar!

Kaldırılan İstanbul Sözleşmesi dilekçesi çoğaltılarak yeniden asıldı

Kaldırılan dev İstanbul Sözleşmesi dilekçesini CHP’li belediyeler sahiplendi.

Fotoğraf: Reuters

20 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.

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1 Nisan’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Zincirlikuyu semtinde bir binaya dev bir dilekçe asarak sözleşmeden çekilme kararını protesto etmişti.

Platformun Twitter hesabında, ‘#ÖLMEKİSTEMİYORUM’ başlıklı dilekçe paylaşılıp şunlar kaydedildi: “Zincirlikuyu’da görebileceğiniz bu dev şikayet dilekçesi, bir kadının ‘Ölmek İstemiyorum’ diyerek verdiği yaşam mücadelesinin sadece bir örneği. Kadınlar yaşamak için defalarca dilekçe vermek zorunda kalmasın diye İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayacağız!”

Dilekçe, ertesi gün gece yarısı bulunduğu yerden kaldırılmıştı.

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anitsayac’ta yer alan bilgiye göre dilekçenin Zincirlikuyu’ya asıldığı tarihten bu yana iki kadın öldürüldü. 2021 yılı için şu ana kadar toplam sayı 90.

‘Adaletin ve yaşamın sesi olmak için yan yanayız

Bunun üzerine Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dilekçenin üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı Alyazma Anıtı’na asıldığını kaydetti.

Uysal, Twitter paylaşımında, “Kadınların haklı mücadelesinde adaletin ve yaşamın sesi olmak için yan yanayız” dedi.

Dilekçe aynı zamanda Beşiktaş çarşısına da asıldı. KCDP Twitter hesabı üzerinden, dev afişin asılma görüntüleri paylaşılıp şunlar kaydedildi: “Kadınların mücadelesini durdurabileceklerini zannedenler, asla başaramayacakları gerçeği ile bir kez daha yüzleştiler. Kadınlar sizlere rağmen eşit ve özgür yaşayacak.”

‘ÖLMEKİSTEMİYORUM’ yazılı dev dilekçe, Çanakkale’nin Çan ilçesinde de bir parka asıldı. KDCP, belediye başkanı Bülent Öz’e teşekkür etti.

Dev dilekçe, Kadıköy’de ise Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne asıldı.

Belediyenin Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “Kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız.”

İstanbul Sözleşmesi için dev dilekçe

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