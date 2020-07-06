Kaldırılan anıtın altında zaman kapsülü bulundu: İçinde Konfederasyon Ordusu’nun komutanına ait düğme ve at kılı var

ABD’de, siyah George Floyd’un beyaz polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesinini ardından ırkçılık ve köleliği çağrıştırdığı için kaldırılan heykellere Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh’deki Konfederasyon Anıtı da eklendi. Anıtın bulunduğu alanda köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Konfederasyon Ordusu’nun komutanına ait eşyaların yer aldığı bir zaman kapsülü bulundu.

Fotoğraflar: CNN International

Anıt kaldırıldıktan sonra bulunan metal kutuyu inceleyen arkeologlar, içinde ‘güneyli’ Konfederasyon Ordusu’nun komutanı General Robert E. Lee’ye ait düğme, atı Traveler’a ait kıl ve bir taş bulunduğunu açıkladı. Taşın, Amerikan İç Savaşı sırasında 1-3 Temmuz 1863 tarihlerindeki Gettysburg Muharebesi’nden kalma olduğu, kutunun ise 1894 yılında bulunduğu noktaya gömüldüğü belirtildi.

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Metal kutunun paslandığını vurgulayan arkeologlar, içinde büyük olasılıkla harita, para da bulunduğunu ancak zaman içinde çürüyüp yok olduğunu söyledi.

25 Mayıs’ta öldürülen Floyd’un ölümünün ardından ABD’den dünyaya yayılan protesto dalgasının ardından, Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, anıtın kaldırılması talimatını vermişti.