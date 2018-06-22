Kaldı 99: ABD’den törenle teslim alınan F-35, Kasım 2019’da Türkiye’de

Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için dün ABD Forth Worth’de teslim töreni yapılırken, uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyor.

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.

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Savunma sanayi müsteşarlığının törene ilişkin basın bülteninde yer alan ifadelere göre Türkiye’yi temsilen törene katılan Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel şöyle konuştu: “Türkiye bu programa başlangıcından bu yana en güçlü katkıyı sağlamış ve bu ortaklığa önemli miktarda kaynak tahsis etmiştir. Ayrıca, Türk sanayisinin katılımı programın maliyet etkinliğine de önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye, NATO’nun güvenilir ve kararlı bir müttefiki olarak küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam ederken, F-35 ülkemizin toprak bütünlüğünün ve gelecek nesiller için ulusumuzun güvenliğinin korunmasına da yardımcı olacaktır.”

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alma kararı ve ABD’li pastör Andrew Brunson’ın Türkiye’de tutuklu olması ABD Kongresi’nin tepkisine neden olmuştu.

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ABD Senatosu hafta başında 716 milyar dolar tutarındaki savunma yasasını onaylamış, yasada F-35 savaş uçaklarının satışına da şerh düşülmüştü.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Kongre’nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi’nden geçen benzer bir kararla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Nihai halini alacak karar Kongre tarafından onaylanırsa Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

18-0001 kuyruk numarasıyla kağıt üstünde teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilecek.

Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin yapılacağı Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs Malatya 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmasına ise devam ediliyor. İlk uçağın Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişini takiben 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.