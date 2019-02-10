Kalbi dayanmadı: 45 saatte enkazdan çıkarılan gencin yakını hayatını kaybetti

Kartal’da çarşamba günü çöken sekiz katlı apartmanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki çocuğun yakını kriz merkezinde kalp krizinden hayatını kaybetti.

16 yaşındaki Mert Aydın önceki gün binanın enkazından sağ çıkarılmıştı. Aydın’ın 51 yaşındaki yaşındaki Ertuğrul Kavak dört gündür yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmak için kriz merkezindeydi.

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Enkazda hayatını kaybeden başka yakınları da bulunan Kavak kriz merkezinde sabaha karşı fenalaştı. İlk müdahaleyi hazır bekletilen 112 ekipleri yapıp hastayı ambulansa koydu. Ancak Kavak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.



