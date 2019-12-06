Kalbi altı saat durduktan sonra hayata döndü

İspanya’da, Pirene Dağları’na tırmandığı sırada kar fırtınasına yakalanan Britanyalı kadının kalbi altı saat süreyle durduktan sonra hayata döndürüldü.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre doktorları İspanya’nın Barcelona kentinde yaşayan Audrey Schoeman’ın dönüşünü ‘sıradışı bir vaka’ olarak niteledi ve ülkede kayda geçen en uzun süreli kalp durması (kardiyak arest) olduğunu söyledi.

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Kasım ayında eşiyle tırmanış yaptığı sırada fenalaşan ve konuşmakta zorlanan Schoeman’ın kısa süre içinde bilinci kapandı. Eşi Rohan yardım istedi. Yardım ekipleri iki saat sonra ikilinin yanına ulaştığında Audrey Schoeman’ın vücut ısısının 18 dereceye kadar düştüğünü belirledi ve onu derhal Barcelona’daki Vall d’Hebron Hastanesi’ne kaldırdı.

Doktoru Eduard Argudo, “Hipotermi (vücut ısısının aşırı derecede düşmesi) etkisi altında olduğunu, dolayısıyla kurtulma şansı olduğunu biliyorduk ve elimizden geleni yaptık” dedi. Hipotermi sayesinde Schoeman’ın beyninin hasar görmediğini vurgulayan Argudo, “Eğer normal ısıda bu kadar uzun süreyle kalbi durmuş olsaydı büyük olasılıkla ölürdü” ifadelerini kullandı.

Zamanla yarıştıklarını anlatan Argudo, hastasını kurtarmak için neler yaptıklarını şöyle anlattı: “Kanı alıp oksijen veren ve bu işlem sonrasında yeniden hastaya pompalayan bir cihazı kullandık. Vücut ısısı 30 dereceye ulaştığında elektro şok cihazıyla kalbini çalıştırmak için uğraştık ve yardım istendikten altı saat sonra kalbi yeniden atmaya başladı.”

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12 gün sonra taburcu oldu

Ellerinde hissizlik gibi ufak tefek sorunların dışında bir sorunu olmayan Audrey Schoeman 12 gün sonra taburcu oldu.

Katalonya’da yayın yapan TV3’e konuşan Rohan Schoeman, “Nabzını hissedemiyordum, kalp atşını duyamıyordum çok korktum” dedi. Audrey Schoeman ise tamamen iyileştiğini, ilkbaharda yeniden dağlara tırmanmayı umut ettiğini söyledi.

“O altı saatle ilgili hiçbir şey anımsamıyorum. Yoğun bakımda uyandığımda başıma neler geldiğinin farkında değildim. Rohan anlattı” diyen Audrey Schoeman, kurtuluşunun bir mucize olduğunu ve çok şanslı olduğunu belirterek hastane personeline teşekkür etti.