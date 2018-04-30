Kalamış Yat Limanı ihalesi geri çekildi: Belediyenin açtığı davalar beklenecek

Özelleştirme İdaresi’nin satışa çıkardığı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi geri çekildi. Özelleştirme sürecinin tamamlanması için Kadıköy belediyesinin limanının doldurularak büyütülmesine karşı açtığı davaların çözümlenmesi beklenecek.

Kadıköy’ün en kıymetli alanlarından Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için 2011 yılında özelleştirme kararı alınmıştı.

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Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), limanda yapılaşmaya izin veren imar planı değişikliklerini onaylamış, karar 10 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

ÖYK, ayrıca yeni kararıyla özelleştirilecek alanı 42 bin metrekare artırarak yat limanını 36 yıllığına ihaleye çıkarmıştı.

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Kadıköy belediyesi nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırarak kıyı siluetini bozacağı gerekçesiyle bu kararlara itiraz etmişti.

Özelleştirme İdaresi’nin planın genelini koruyan değişiklikle Kasım 2017’de başlattığı yeni süreçte ilk teklif verme tarihi 15 Şubat 2018 olarak belirlenmişti. Bu tarih daha sonra 27 Nisan 2018’e ertelendi. Son teklif süresi de önceki gün doldu.

Özelleştirme İdaresi son olarak konuyla ilgili Kadıköy belediyesinin açtığı davaların çözümlenmesini beklemek için ihaleyi geri çektiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, halkın kullanımına açık olan Kalamış’ta yoğunluk artışına kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizerek, “Kadıköylülerin Fenerbahçe sahilini kullanım hakkını engelleyen, yat limanı ve çevresini yapılaşmaya açan, halkı deniz kıyısından koparacak, şirketlerin iznine ihtiyaç duyar hale getirecek projeleri kesinlikle onaylamayacağız. Bu projeyi yaptırmamakla ısrarcıyız” dedi.