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Yaramazlara biraz batar!

Kalacak yeri yoktu: Manisa’da cilt kanseri tedavisi gören adam hastane bahçesinde ölü bulundu

 

Manisa’da acil tıp uzmanı Hüseyin Ayılmazer, cilt kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin bahçesindeki bankın üzerinde ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA

2014 yılına kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde acil tıp uzmanı olarak çalışan Ayılmazer, cilt kanserine yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan Ayılmazer, durumun her geçen gün daha da kötüye gitmesi üzerine hastanedeki görevinden ayrılıp sırasıyla Ankara, Denizli, İzmir, Gaziantep ve son olarak da Manisa’daki çeşitli hastanelerde tedavisini sürdürdü. Hepatit B olması, verem ve enfeksiyon kapma gibi çeşitli sıkıntılar da yaşayan Ayılmazer, bir yıl önce geldiği Manisa’daki tedavisi sırasında kalacak yeri olmaması nedeniyle bugüne kadar hastane bahçesinde yaşadı.

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Manisa Devlet Hastanesi bahçesinde, saat 07.00 sıralarında, bankta hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, banktaki kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Ölen kişinin, hastanede bir süredir cilt kanseri nedeniyle tedavi gören Hüseyin Ayılmazer olduğu açıklandı.

Ayılmazer’in taburcu edilmesinden sonra, yine hastane bahçesinde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

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Yaşamını yitiren Ayılmazer’in geçen yılın kasım ayında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada kaldığı hasstane bahçesinde, valizinden kemoterapi ilaçları çalınmıştı.


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