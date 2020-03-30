‘Kalabalık otobüs’lerin şoförleri: O kadar yolcu görülmemiş bir şey, art niyet var

Dün sosyal medyada yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Otobüs AŞ’ye ait iki hatta yaşanan yoğunlukla ilgili konuşan şoförler, “Salgının olmadığı normal günlerde dahi o pazar sabahı kadar yolcu görülmemiş bir şey” dedi. Şoförler olayda art niyet aradıklarını söyledi.

İstanbul’daki iki hatta, pazar sabahı 06:00 sıralarında yaşanan yoğunluğa dair görüntüler sosyal medyaya yansımış, yaşanan bu yoğunluğun görülmemiş bir hareketlilik olduğunu belirten İBB, her iki otobüste de şoförlerin ikazına rağmen 50’ye yakın kişinin bir anda bindiğini açıklamıştı.

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‘Kumpas olduğunu düşünüyorum’

Olay anını anlatan 62 numaralı Kağıthane-Kabataş Hattı / B1530 numaralı otobüsün şoförü Ertuğrul Arslan, pazar sabahı saat 06:15’te 47 yolcunun tek duraktan bir anda binmesinin, hiç görülmemiş imkansız biz şey olduğunu söyledi. Araçta o ana kadar üç-dört tane yolcu bulunduğuna dikkat çeken Arslan, araca sonradan bir kişinin, “Niye susuyorsunuz, niye Beyaz Masa’yı aramıyorsunuz. Bu adam niye bu kadar çok yolcu alıyor” dediğini belirtti.

Şoför, “Sonradan da öğrendik, arkadan birisi kamerayla çekiyormuş. Ben bunun bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Bu hatta pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması görülmemiş bir şey imkansız” ifadelerini kullandı.

‘Normal günde bile o kadar yolcu olması mümkün değil’

146 numaralı Boğazköy-Bakırköy Hattı – A1737 numaralı otobüsün şoförü Ahmet Tiryaki ise pazar sabahı 05:40 civarında hareket ettiğini ve 10 durak kadar yolcu sayısının bir-iki olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “KİPTAŞ ve Kültür Durağı’nda yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Yolcular oturma yerlerini doldurmuştu. Üçüncü durakta sosyal mesafenin korunması için yolcuları ‘Binmeyin, 5 dakikaya kadar boş araç gelecek’ diye ikaz etmeme rağmen kimse beni dinlemedi. Arabaya saldırır vaziyette bindiler. Üç senedir aynı hatta çalışıyorum. Şu sıkıntılı dönemde pazar günü o saatte o yolcunun olması mümkün değil. Art niyet aramamak mümkün değil.”