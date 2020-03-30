‘Kalabalık otobüs’ tartışması mahkemelik oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyenin eski AKP’li üyesi ile bir Twitter kullanıcısını mahkemeye verdi.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’daki iki hatta, 29 Mart Pazar günü saat 06:00 sıralarında yaşanan yoğunluğa dair görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Toplu taşıma kullanımının ‘corona’ nedeniyle yüzde 90’a yakın azaldığı bir dönemde bunun ‘görülmemiş bir hareketlilik’ olduğunu belirten İBB, her iki otobüste de şoförlerin ikazına rağmen 50’ye yakın kişinin bir anda bindiğini dile getirmişti.

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Boğazköy-Bakırköy seferini yapan otobüs.

Bu sabah saat 06.00

146 nolu sefer

Otobüs kapı nosu: A17737

Plakası: 34 GA 8527



Toplum sağlığını tehlikeye atma noktasında bir suç duyurusudur. Vebali seferleri seyrekleştiren İBB'yi idare eden zatın üzerindedir. pic.twitter.com/Xdbj369Abj — Mücahit Birinci (@birincimucahit) March 29, 2020

İBB Hukuk Müşavirliği, fotoğraf üzerinden belediyeyi virüse karşı önlem almamakla eleştiren AKP’li Mücahit Birinci ile fotoğrafı paylaştığı belirtilen ‘@Onderim2’ hakkında bugün suç duyurusunda bulundu.

İstanbul başsavcılığına verilen dilekçede ikilinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarını işlediği öne sürüldü.