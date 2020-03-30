Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Kalabalık otobüs’ tartışması mahkemelik oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyenin eski AKP’li üyesi ile bir Twitter kullanıcısını mahkemeye verdi.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’daki iki hatta, 29 Mart Pazar günü saat 06:00 sıralarında yaşanan yoğunluğa dair görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Toplu taşıma kullanımının ‘corona’ nedeniyle yüzde 90’a yakın azaldığı bir dönemde bunun ‘görülmemiş bir hareketlilik’ olduğunu belirten İBB, her iki otobüste de şoförlerin ikazına rağmen 50’ye yakın kişinin bir anda bindiğini dile getirmişti.

Reklam

İBB Hukuk Müşavirliği, fotoğraf üzerinden belediyeyi virüse karşı önlem almamakla eleştiren AKP’li Mücahit Birinci ile fotoğrafı paylaştığı belirtilen ‘@Onderim2’ hakkında bugün suç duyurusunda bulundu.

İstanbul başsavcılığına verilen dilekçede ikilinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarını işlediği öne sürüldü.

Reklam

‘Kalabalık otobüs’lerin şoförleri: O kadar yolcu görülmemiş bir şey, art niyet var

İmamoğlu: Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul’da, sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli

Gündem ‘corona’: CHP ile AKP’nin ‘kalabalık otobüs’ polemiği

SON HABERLER

Corona virüsüne göz göre göre yakalandık

2007 yılından beri biliminsanları herkese açık platformlarda doğada bulunan corona virüslerinin insanlık için tehdit oluşturduğunu defalarca yazdı, raporlar hazırladı. Peki hayati öneme sahip virüslerle ilgili bilimsel araştırmalar neden dünya genelinde yetersiz kaldı? Gelin bu sorunun cevabını ararken, bir yandan da yazılı ve sosyal medyada dolaşan komplo teorilerinin iç yüzüne beraber bakalım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...