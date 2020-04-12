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Yaramazlara biraz batar!

Kahvehaneler ‘tam gaz’: Yasağa uymayıp toplanan 10 kişiye 32 bin lira ceza

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, sokağa çıkma yasağı devam ederken kahvehanede yakalanan 10 kişiye ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro polisleri, sokağa çıkma yasağı sürerken, Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi.

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Kahvehaneye giren polis, içeride 10 kişinin bulunduğunu tespit etti. Oyun oynayan kişilere, ‘1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet’ suçundan 3180’er lira para cezası kesildi. Kahvehane mühürlendi.

İstanbul dahil 31 kentte getirilen yasak dün başladı, bu gece bitiyor. Daha önce, kahvehane gibi insanların toplu hale bulunduğu yerler kapatılmıştı.

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