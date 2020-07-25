Kahvehaneciler oyun yasağının kalkmasını istiyor: Kapanma noktasına geldik

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kağıt oyunu oynama yasağı nedeniyle esnafın kapanma noktasına geldiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Yavuz Alatan’a konuşan başkan, normalleşme sürecinde işyerlerinin açıldığını ancak ‘vatandaşın hoşça vakit geçirdiği okey, tavla ve oyun kağıdı’nın halen yasak olduğunu dile getirdi.

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Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Bu uygulama nedeniyle esnaf, günlük masraflarını dahi çıkaramıyor. Kepenk kapatma noktasına geldi. İşyerlerinin kiralarını ödeyemeyen esnaf, ayrıca SGK primleri, elektrik, su, personel ve doğalgaz giderleriyle karşı karşıya.”

“Kıraathaneci esnafımız kepenk kapatma noktasına geldi” diyen federasyon başkanı, kıraathanelerde 100 bin esnaf ve çalışan bulunduğunu, personelin günlük ücretinin dahi ödenemediğini ifade etti.

Ağaoğlu şu taleplerle bulundu: “Esnaf acil olarak kira yardımı yapılmalı. Çalışanların ekonomik mağduriyeti giderilmeli. Birikmiş elektrik, su, doğalgaz faturaları yıl sonuna kadar ertelenmeli. SGK primleri ve vergiler devlet tarafından ödenmeli.”

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Kıraathaneler, diğer birçok işyeri gibi birkaç ay kapalı kalmasının ardından haziran ayının başında açılmıştı.