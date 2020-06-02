Kahvede okey yasaklanınca mobil uygulamadakini oynadılar; taş çalamamaktan yakındılar

Normalleşme adımları kapsamında kahvehaneler de açıldı. Ancak devlet, müdavimlerinin çoğunun oraya gitme amacı okey, tavla, iskambil oynanmasına yeşil ışık yakmadı. Adana’daki bir grup çareyi cep telefonlarıyla okey oynamakta buldu.

Fotoğraf: DHA

Kahvehanelere ‘oyunsuz’ izin çıkması nedeniyle çoğunun sahipleri masaların boş kalmasından şikayet etti. Müşteriler arasında ise “Biz buraya vakit geçirmek için geliyoruz, onun için tavla okey oynuyoruz” diyenler oldu.

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Adana’daki bir kahvehaneye giden dört kişi cep telefonlarındaki uygulamayla mobil okey oynayarak vakit geçirdi. Karton bardaklarda çay ve kahvelerini içip birbirleriyle şakalaşarak sanal okey oynayan grup en çok taş çalamamaktan şikayet etti!

Masadaki dört kişiden biri Kayhan Yılmaz, cep telefonunda gerçek okey keyfini yaşayamadıklarını söyledi.

‘Müşteri gelmiyor’

Kahvehane işletmecisi Eyüp İşbulan ise dükkanının üç aydır kapalı olduğunu ancak açılınca da oyun oynanmaması yüzünden müşteri gelmediğini söyledi. İki kişinin çalıştığı kahvehanesinde günlük dükkan açma masrafının 300 lira olduğunu vurgulayan İşbulan şöyle devam etti: “Keşke oyunların da serbest olacağı gün kahvehanelerin açılması kararlaştırılsaydı. Bugün 30 tane çay sattım. İnsanlar oyun olmazsa gelmiyor. Çaylarını evlerinde de içiyorlar.”