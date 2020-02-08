Kahvede bahis için horoz dövüştüren yedi kişiye toplam 76 bin lira ceza

Edirne’de, kahvede horoz dövüştüren yedi kişiye toplam 76 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak’taki bir kahvede horoz dövüştürüldüğüne ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

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Kahveye düzenlenen baskında, içeride oluşturulan alanda, horozların bahis amaçlı dövüştürüldüğünü belirlendi. Bir dolapta 16 horoz bulundu. İşletme sahibi Y.D. ve horoz dövüştüren yedi kişi, emniyete götürüldü. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yaralar olan horozlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’nde tedavi altına alındı.

Y.D. hakkında, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan, horoz dövüştüren yedi kişi hakkında ise ‘hayvanlara kötü muamele’den adli işlem yapıldı. Sekizi de serbest bırakıldı.

Edirne DKMP Şube Müdürlüğü’nce yedi horoz sahibine horoz başına 4 bin 776 lira olmak üzere toplam 76 bin 416 lira para cezası kesildi.