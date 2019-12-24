Kahveciden örnek davranış: Kampanya düzenleyip kan bağışı yapandan para almıyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kıraathane işleten Mehmet Çetin Birgili (51), düzenlediği 11 kan bağışı kampanyasıyla toplam 800 kişinin kan bağışı yapmasını sağladı. Birgili, kan verenlerden çay-kahve ücreti almadığını ve onlara hediyeler verdiğini söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Evli ve iki çocuk babası Birgili, kan bağışının önemini bir süre önce kanserden kaybettiği annesinin tedavi sürecinde fark ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Anneme hastalığı nedeniyle kan gerekti. Kanı bulmak da zorluk çektik ama sonunda Kızılay’dan temin ettik. İşte o zaman kanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladım. Üç yıldır müşterilerimi, kendi sosyal medya hesabım üzerinden kan vermeye davet ediyorum.”

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Hedefinin 10 bin kişinin kan bağışı yapmasını sağlamak olduğunu söyleyen Birgili, “Bağışta bulunanlardan o gün kahvemde para almıyorum. Hatta çeşitli hediyeler veriyorum” dedi.

Kızılay Kan Bankası Müdürü Osman Cengiz, Birgili’yi örnek davranışı nedeniyle kutladı.