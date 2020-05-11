Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kahve filtresinin mucidi Alman şirketten ‘corona’ maskesi: 10 milyon tane ürettik

Kahve filtresinin mucidi Alman şirket Melitta, Covid-19 salgınıyla mücadelede kahve filtresinden maske üretiyor.

Fotoğraf: Daniel Dorsa/The New York Times

Adını, Almanya’nın Leipzig kentinde yaşayan ve ilk kahve filtresini üreten Melitta Bentz’den alan şirket, 122 yıldır kahve filtresi üretiyor.

Reklam

New York Times’ın haberine göre, Melitta’nın idari direktörlerinden Katharina Roehrig, şirketin maske üretimine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kahve filtresinin ağız, burun ve çene bölgelerine tam oturan ergonomisi o kadar inanılmaz ki, sanki bir mucize.”

Özellikle Almanya’daki maske ihtiyacına dikkat çeken Roehrig, günde 1000 maskeye yakın üretim yapabileceklerini belirterek şöyle devam etti: “Gerekli miktardaki maskeyi seri şekilde üretebiliriz. Bizi diğer üreticilerden farklı kılan bu.”

‘Ayda 10 milyon maske’

Şirket, üretime başladığı ilk ayda toplam 10 milyon maske üretti. Bunların 1 milyonu Melitta çalışanları ve şirketten emekli olanlara gönderilirken, 1 milyonu da yerel olarak bağışlandı.

Reklam

Maskeler için devlet onayı çıktığında, şirket maskeleri daha geniş ölçekli bir piyasada satışa sunmayı planlıyor. Maskelerin satış fiyatına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

SON HABERLER

50 gün sonra ‘güneş’i gördüler

21 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstündeki büyükler, 49 gün sonra gün ışığını gördü. Dışarı çıkmaktan hepsi memnundu ama kendilerine getirilen kısıtlama konusunda ikiye ayrılmışlardı. Bazıları, kısıtlamanın ağır hatta ceza gibi olduğunu söylerken ikinci gruptakiler, “Allah devletten razı olsun, çok doğru yaptılar bizim iyiliğimiz için gerekliydi” görüşündeydi.

50 baroya göre yönetim seçiminde değişiklik ‘FETÖ projesi’

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da bulunduğu 50 baro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, baroların seçim sisteminin değişmesi gerektiğini söylemesi sonrası ortak bir açıklama yayınlayarak söz konusu değişikliğin bir ‘FETÖ projesi’ olduğunu savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...