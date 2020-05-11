Kahve filtresinin mucidi Alman şirketten ‘corona’ maskesi: 10 milyon tane ürettik

Kahve filtresinin mucidi Alman şirket Melitta, Covid-19 salgınıyla mücadelede kahve filtresinden maske üretiyor.

Fotoğraf: Daniel Dorsa/The New York Times

Adını, Almanya’nın Leipzig kentinde yaşayan ve ilk kahve filtresini üreten Melitta Bentz’den alan şirket, 122 yıldır kahve filtresi üretiyor.

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New York Times’ın haberine göre, Melitta’nın idari direktörlerinden Katharina Roehrig, şirketin maske üretimine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kahve filtresinin ağız, burun ve çene bölgelerine tam oturan ergonomisi o kadar inanılmaz ki, sanki bir mucize.”

Özellikle Almanya’daki maske ihtiyacına dikkat çeken Roehrig, günde 1000 maskeye yakın üretim yapabileceklerini belirterek şöyle devam etti: “Gerekli miktardaki maskeyi seri şekilde üretebiliriz. Bizi diğer üreticilerden farklı kılan bu.”

‘Ayda 10 milyon maske’

Şirket, üretime başladığı ilk ayda toplam 10 milyon maske üretti. Bunların 1 milyonu Melitta çalışanları ve şirketten emekli olanlara gönderilirken, 1 milyonu da yerel olarak bağışlandı.

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Maskeler için devlet onayı çıktığında, şirket maskeleri daha geniş ölçekli bir piyasada satışa sunmayı planlıyor. Maskelerin satış fiyatına dair henüz bilgi paylaşılmadı.