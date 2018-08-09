‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’ deyip İngilizce kursunu basan adama 35 yıl ceza

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” diyerek yedi kişiyi silahıyla rehin alan saldırgana 35 yıl hapis cezası verildi.

Kent merkezinde bulunan bir İngilizce kursu, 51 yaşındaki E.K. tarafından 23 Şubat’ta basılmıştı. E.K. burada silahıyla yedi kişiyi rehin almış, adam daha sonra polis tarafından yakalanmıştı. Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise “Şahıs Afrin operasyonları dolayısıyla hassaslaşmış. Amerika karşıtı bir tavır sergilemiş” demişti.

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Müebbete denk

E.K. hakkında Sakarya 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı.

Sanığa rehin aldığı her kişi için ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan beşer yıl, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 10 ay, ‘mala zarar verme’ suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 36 yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

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‘Mala zarar verme’ ve ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından verilen bir yıl sekiz ay aylık ceza, para cezasına çevrildi.

İtiraz sonucu dava istinaf mahkemesine taşındı.