Kahramanmaraş’ta sel faciası: Anneyle iki çocuğu bodrum kattaki dairede boğuldu

Kahramanmaraş’ta sağanak sele neden oldu, bir apartmanın bodrum katındaki eve dolan suların içinde kalan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt Uşak (10) ve Ali Osman Uşak (4), boğularak can verdi.

Sele kapılan çok sayıda araç sürüklenirken, yüzlerce ev ve işyerini su bastı.

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Bugün akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur, sele dönüştü. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Kent merkezindeki Akçakoyunlu Mahallesi’nde sel suyu, bir apartmanın bodrum katındaki daireye doldu.

Dairede bulunan Fatma Uşak, çocukları Mevlüt Uşak ve Ali Osman Uşak, içeride mahsur kaldı. İhbarla bölgeye giden itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, dairedeki sel suyunu tahliye etti. Ekipler, ardından girdikleri dairede, boğularak can verdiği belirlenen anne ve iki çocuğunun cansız bedenini buldu.

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Sel suyu nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.