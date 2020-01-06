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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta sağlık teknikerine saldıran hasta yakını tutuklandı

Kahramanmaraş’da 41 yaşındaki sağlık teknikeri Serhat İğci’ye saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli G. tutuklanarak cezaevine kondu.

Fotoğraf: DHA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanes’nde dün saat 13:00 sıralarında Veli G., acil servise getirdiği eşi Ü.G. için doktorun MR istemesi üzerine radyoloji bölümüne gitti.

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Burada görevli sağlık teknikeri İğci, Veli G.’ye randevulu hastalara öncelik verildiğini, Ü.G.’nin sonra içeri alınacağını söyledi. Bu cevap üzerine ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakını, sağlık teknikerine tekme tokat saldırdı.

Sağlık çalışanları hastane önünde toplanarak saldırıyı kınadı.

Hasta yakınının saldırdığı sağlık teknikerinin elmacık kemiği kırıldı

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