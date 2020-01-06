Kahramanmaraş’ta sağlık teknikerine saldıran hasta yakını tutuklandı

Kahramanmaraş’da 41 yaşındaki sağlık teknikeri Serhat İğci’ye saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli G. tutuklanarak cezaevine kondu.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanes’nde dün saat 13:00 sıralarında Veli G., acil servise getirdiği eşi Ü.G. için doktorun MR istemesi üzerine radyoloji bölümüne gitti.
Burada görevli sağlık teknikeri İğci, Veli G.’ye randevulu hastalara öncelik verildiğini, Ü.G.’nin sonra içeri alınacağını söyledi. Bu cevap üzerine ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakını, sağlık teknikerine tekme tokat saldırdı.
Sağlık çalışanları hastane önünde toplanarak saldırıyı kınadı.