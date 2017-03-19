Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti: Eşini bıçaklayıp polise teslim oldu

Kahramanmaraş’ta 39 yaşındaki Hacı Hasan Yedikardeş, imam nikahlı eşi 34 yaşındaki Yasemin Pak’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Yedikardeş, sekiz yıldır imam nikahıyla yaşadığı eşi Yasemin Pak’ı Osmangazi Mahallesi’ndeki evinde bıçakladı. Polis merkezine giden Yedikardeş, eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Yedikardeş ve Pak’ın daha önceki evliliklerinden olan çocuklarının boşandıkları eşlerinin yanında olduğu belirtildi. Çiftin bu birliktelikten olan üç çocuğu ise korumaya alındı.