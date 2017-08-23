Kahramanmaraş’ta iki öğrenciyi döven grup, öğretmene uçan tekme attı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, iki öğrenciyi döven beş-altı kişik grup, kadın öğretmene de de uçan tekmeyle saldırdı.

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kadın öğretmene uçan tekmeyle saldırma anı… paylaşan: dikencomtr

Olay, geçen 17 Ağustos gecesi Göksun Fen Lisesi Pansiyonu’nda meydana geldi. Yetiştirme ve Destekleme Kursu için pansiyonda kalan öğrencilere beş-altı kişilik bir grup saldırdı.

Gruptan biri, sesleri duyup olay yerine inen kadın yönetici öğretmene yumrukla saldırırken, bir başkası da uçan tekme attı.

Bunun üzerine öğrenciler öğretmeni korumak için araya girerken, T.A. ile Ü.S. isimli iki öğrenci gruptakiler tarafından tartaklandı.

Öğretmen ve öğrenciler saldırganlardan şikayetçi olurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.