Kahramanmaraş’ta büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150’şer lira ceza

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağına rağmen büfesini açan bir kişi ve iki çalışanı ile büfeden alışveriş yapan bir kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki denetimlerde ekipler Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde açık bir büfenin bulunduğunu tespit etti.

Reklam

Olay yerinde bulunan şahıslara iş yerlerinin açılmasının ve alışveriş yapılmasının ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na aykırı olduğunu hatırlatan ekipler, dört kişiye toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.