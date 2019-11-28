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Kahramanmaraş’ta 34 sığınmacı yakalandı: Her birine 3 bin, sürücüye 48 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ta polisin düzenlediği operasyonda minibüs içerisinde 34 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılara 106 bin lira, sürücüye 48 bir lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, yurda kaçak yollarla giren bir grup sığınmacının Kahramanmaraş üzerinden çevre illere götürüleceği bilgisine ulaştı.

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Gece saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu’nda seyreden 46 DR 224 plakalı minibüs ve önünde giden 46 EV 006 plakalı otomobil durduruldu. Minibüste dört Bangladeş, 17 Pakistan ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere 34 sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılarda sahte ikamet belgesi bulundu.

Minibüs sürücüsü Mehmet B. ve otomobil sürücüsü Nazmi B. gözaltına alındı.

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Sınırdışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatılan biri kadın 34 sığınmacıya 106 bin lira para cezası uygulandı.

Emniyete götürülen Nazmi B. ve Mehmet B.’nin araçlarına el konuldu. 48 Nazmi B.’ye 48 bin lira para cezası kesildi. Her iki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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