Kahramanmaraş’ta 25 yılda toplanan 3 bin böcekle müze açıldı

Kahramanmaraş’ta Murat Arslan, öğrencileriyle birlikte 25 yılda topladığı 3 binden fazla böcekle bir böcek müzesi oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, 1989 yılında okuduğu Çukurova Üniversitesi’ndeki böcek müzesinden esinlenerek kendi böcek müzesini kurdu.

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Koleksiyondaki böceklerin farklı yerlerden toplandığını belirten Aslan, böcek çeşitlerine dair şunları söyledi: ”Genel olarak müzemizde öğrenci arkadaşlarımızla 25 yıldır topladığımız 3 binden fazla böcek türümüz var. Bunların içerisinde bonus arıları, uğur böcekleri gibi açık alanlardan toplanmış, teşhisli 3 binden fazla örneğimiz var.”

Böceklerin toplanma sürecine öğrencilerin büyük katkı sağladığını söyleyen akademisyen, öğrencilerinin açık arazi gezilerinde ‘küçük veya büyük, ayırt etmeden farklı familyalara bağlı örnekler getirdiklerini’ belirtti.

Koleksiyonun yalnızca bilimsel ve akademik bir çalışma olmadığını, aynı zamanda toplumda böceklere karşı ön yargıların aşılmasına da katkı sağlayabileceğini vurgulayan Aslan şunları söyledi: ”Bizim toplumda böceğe karşı bir ön yargı var. Çocuğu bile korkuturken öcü öcü diye korkutuyorlar. Buradaki 3 binden fazla böcek türünün doğaya farklı fayadaları var. Bu böcekler aslında yaşamın bambaşka alanlarda devam ettiğini gösteriyor.”