Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yangın; vali: Şüpheler var, araştırıyoruz

Hatay’da çıkan yangın kontrol altna alınmaya çalışırken Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Vali Ömer Faruk Coşkun, Andırın’da çıkan yangınla ilgili şüpheler olduğunu, araştırıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalında çıkan, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün ekiplerinin yanı sıra Konya, Mersin, Malatya, Antalyai Aksaray, Adıyaman ve Adana’dan takviye gönderilen ekipler katılıyor. Bölge halkı da destek veriyor.

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Vali Ömer Faruk Coşkun yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini, ekiplerin cansiperane şekilde çalıştığını anlatarak şunları söyledi: “Yangınları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman etkili olan rüzgar, çalışmaları güçleştiriyor. Buna karşın ekiplerimiz yoğun şekilde alevlere müdahale ediyor.”

Bölgedeki tüm yangınların titizlikle araştırıldığına dikkati çeken Coşkun şu ifadeleri kullandı: “Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor. Çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz.”