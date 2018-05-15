Kahraman’dan ‘FETÖ’den kaçak damat’ sorusuna: Hangi masal bu?

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, damadının ‘FETÖ’den arandığı için yurt dışına kaçtığını iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi: “Hangi masal bu?”

Akşener, kendisini ‘FETÖ’cülükle’ suçlayan Kahraman’ın damadının FETÖ’den arandığı için yurt dışına kaçtığını iddia ederek, “Allah’ın sopası yok, damat gitti. Buradan iddia ediyorum; kim Meral Akşener FETÖ’cü derse, onu araştırın, damat-gelin birşey çıkar” demişti.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, gazetecilerle bir araya gelen Kahraman’a Akşener’in iddiası soruldu.

Kahraman şöyle yanıt verdi: “Hangi masal bu? Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir. Meral hanımın beyanı kendine aittir, mesnetsizdir, yersizdir. Herhangi bir delile dayanmamaktadır. İnsanların, hele siyasetçilerin siyasi ahlaka sahip olması gerekir.”