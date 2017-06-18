Kahraman’a göre imam hatipler Türkiye’yi ‘kurtardı’: Olmasaydı FETÖ neticeye giderdi

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, imam hatipler olmasaydı ‘FETÖ’nün amacına ulaşacağını söyledi.

Gençlik Kuruluşları Birliği’nin Taksim’deki bir otelde düzenlediği sahur etkinliğinde konuşan Kahraman, ilk imam hatip okulunun 1951’de Milli Eğitim Bakanı Teyfik İleri tarafından kurulduğunu kaydetti.

“Para yok, böyle sahurlarmış, otellermiş… Böyle şeyler yoktu, iman vardı” diyen Kahraman, okul müdürü Celalettin Öken’in tuvaletleri temizlediğini kaydetti.

Ökten’in, öğrencilere tuvaletleri temizletme önerilerine karşı çıktığını aktaran Meclis başkanı, müdürün “Benim bu yavrularım, yarın Türkiye’yi idare edecekler, bunlardan bu ülkeyi idare edecek çocuklar çıkacak, ben onlara bu yaşta tuvalet temizletmem” dediğini ifade etti.

‘İmam hatipler olmasaydı’

Kahraman şöyle devam etti: “Ve o 19 kişiden bu günlere geldik. Allah hepsinden razı olsun. Draman’da imam hatipte tek bir iftar yapılıyordu. Başka bir yerde iftar yoktu. Belediye iftar yapar mı? Uzun süre belediyelerin iftar vermelerine karşı duranlar şimdi daha büyük çadır yapma peşindeler. Gerçek her zaman kendini kabul ettirir. Tek yerdi, başka yer yoktu. Çoğaldı, çoğaldı ve Türkiye’yi büyük bir badireden kurtardı. İmam hatipler olmasaydı, bu ‘FETÖ’ denilen hain neticeye giderdi. O yüzden karşıydı imam hatiplere.”