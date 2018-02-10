Kahraman’a göre ‘bastırmamız’ lazım: Çamlıca’daki caminin adı ‘Erdoğan’ olmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, 4’üncü Üsküdar Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada, “İnşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olacak” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kitaba olan ilgisinin Milli Türk Talebe Birliği günlerinde de yüksek olduğunu söyledi. “Milli Türk Talebe Birliği Kültür müdürlerinden birisi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dı” diyen Kahraman, “Hatta düzenlenen bir seminere katılarak sertifika da aldı. Numarası da 34’dü. Hayatı hep irfan yolunda yürümekle geçmiştir. Ve inşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olacak. Kendisi istemeyecektir ama bastırmamız lazım. Bu isim uygun değil mi sizce de” dedi.