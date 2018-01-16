‘Kahraman yüzbaşı’nın teşhisi üzerine gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın’ın teşhisi üzerine gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Darbe girişiminin ardından ‘kahraman’ ilan edilen dönemin Kara Kuvvetleri komutanı orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı olan Akın 28 Aralık 2017’de teslim olmuştu.

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Akın ve itiraflarının ardından gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Üç isim, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye çıkarılmış, mahkeme de askerleri serbest bırakmıştı.

Daha sonra Genelkurmay tarafından hakkında inceleme başlatılan Akın, idari inceleme kapsamında açığa alındı.

AA’nın haberine göre, Akın’ın beyanlarının ardından, gözaltına alınan beş kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi.

Savcı, şüphelilerden üçünü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ederken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen ve örgütteki ilişkileri konusunda beyanda bulunduğu öğrenilen iki kişiyi serbest bıraktı. Savcı, bu kişiler hakkında da sulh ceza hakimliğinden adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği de üç kişiden ikisini tutukladı, birini adli kontrolle serbest bıraktı.

Hakimlik, savcının serbest bıraktığı iki kişiye de yurt dışına çıkış yasağı ve karakola düzenli imza atma şartı getirdi.