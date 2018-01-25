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Yaramazlara biraz batar!

‘Kahraman yüzbaşı’nın ardından: 100 asker ‘itirafçı’ olmak için başvurdu

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‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın’ın ardından yaklaşık 100 askerin daha itirafçı olmak üzere savcılıklara başvurduğu öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters

Darbe girişiminin ardından ‘kahraman’ ilan edilen dönemin Kara Kuvvetleri komutanı orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı olan Akın 28 Aralık 2017’de teslim olmuştu.

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AA’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ülke genelinde yaklaşık 100 asker ‘itirafçı’ olmak için savcılıklara başvurdu.

İtirafçı olan askerlerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.

İtirafçı olmak isteyenlerin net bilgiler vermeleri gerektiği, ‘FETÖ üyesi’ olduklarını kabul etmeleri, katılmışlarsa toplantılara kimlerle gittiklerini söylemeleri ve sorumlu ‘abi’ veya ‘abla’larına ait bilgileri paylaşmaları, FETÖ hakkında somut bilgi vermemeleri halinde itirafçı olamayacakları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacakları belirtildi.

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