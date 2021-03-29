Kahraman köpek: Nöbet geçirip yere yığılan ‘insanı’nı yoldan geçen aracı durdurup kurtardı

Kanada’da köpeğini yürüyüşe çıkaran kadın nöbet geçirerek bir anda yolun kenarına yığıldı. Köpeği yoldan geçen aracı önüne geçerek durdurdu, sahibini kurtardı.

Fotoğraf: CTV

Başkent Ottawa’da yaşayan Haley Moore köpeği Clover’ı tasmasıyla gezdirdiği sırada nöbet geçirdi.

Reklam

Etrafta kimsenin olmadığı bir anda insanının başında bir süre panikle gidip gelen Clover tasmasını sahibinin elinden kurtararak yoldan geçen bir aracın önüne geçti. Köpeği yolun ortasında görünce duran kamyonetten inen sürücü kadını fark ederek yardım çağırdı.

“Hatırladığım tek şey ambulansta uyandığımdı” diyen Moore nöbet geçirmesine neyin neden olduğu belirlenemese de bir daha başına gelirse Clover sayesinde güvende olacağından emin olduğunu anlattı.

Ailenin yavruyken barınaktan sahiplendiği Clover kahramanlığı için biftekle ödüllendirildi.