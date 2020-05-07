Kağıt toplayan kardeşler çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek buldu

Gaziantep’te, kağıt toplayıcısı iki kardeş, çöpte yeni doğmuş bebek buldu. İkilinin montlarına sararak hastaneye götürdüğü, bir günlük olduğu tahmin edilen bebeğin tedavisine başlanırken, polis tarafından ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Aydınlar Mahallesi’nde atık kağıt toplayan iki kardeş çöp konteynerini karıştırdıkları sırada çarşafa sarılı halde yeni doğmuş bir kız bebek buldu ve onu yakınlardaki özel hastaneye teslim etti. Hayati teklikesi bulunan bebeğin, göbek bağının hastanede kesildiği belirlendi.

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Hastaneye giden polis, bebeği bulan iki kardeşi sorgulamak için emniyete götürdü.

Bebeğin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Neonotoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercan Sivaslı şunları söyledi: “Bebek bize geleli birkaç saat oldu. İlk muayenesinde yaygın yara izleri ve çöpte oluşan ezikler mevcuttu. Mikroplu bir ortamda doğduğu için tetanos riski var. Tetkikler ve tahliller devam ediyor. Yaklaşık 24 saat önce doğduğu görülüyor. Şu anda tedavisi devam ediyor, inşallah iyi olur.“