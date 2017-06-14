‘Kağıt kalem devri’ bitiyor: Ehliyet sınavı bilgisayar üzerinden yapılacak

Ehliyet sınavı, 2018 yılından itibaren bilgisayar üzerinden yapılacak.
AA’dan Yasemin Kalyoncuoğlu’nun haberine göre pilot uygulama olarak seçilen 28 ilde 32 ‘e-sınav’ merkezi bulunuyor.
E- sınav merkezi bulunan 28 il şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Eskişehir, Bursa, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Balıkesir, Denizli, Düzce, Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ.
E-sınav sistemi 2018’den itibaren tüm şehirlerde uygulanacak.